Импорт-экспорт товаров в joomshoping

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для интернет магазина требуется написать модуль импорта -экспотра товаров и категорий в XML файле.

Нужен скрипт, который будет:

1) с заданной периодичностью забирать XML, парсить его и загружать товары в магазин.

2) Возможно появление новых категорий, при их появлении в XML должен создаваться соотв. раздел в магазине.

3) Если товар из XML-файла уже есть в магазине, надо проверить его на изменение цены и при необходимости изменить цену.

4) Если товар есть в магазине, но его нет в очередном XML, то надо пометить его в joomshoping как отсутствующий на складе. И наоборот, если товар имел статус 'нет на складе', но появился в очередном XML, то надо изменить статус на 'в наличии'

5) Изображения товаров получать с сайта партнера

6) Должна быть возможность при необходимости легко изменить периодичность забора XML и URL источника XML файла и картинок

С предложениями по стоимости ваших услуг писать на email: [email protected] либо в ICQ: 200977322

12 лет назад
mazay01
Радион 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программист - PHP

    Здравствуйте! Ищется веб-программист для работы над проектами с использованием PHP5, mysql, ООП, HTML, JavaScript (jQuery). Местоположение фрилансера: Минск - обязательное условие! Оставляйте свои заявки, спасибо!

    PHP
    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сравнение цен ИМ с прайс-листом и их изменение

    Требуется сравнивать цены, количество и вес в магазине с прайс-листом (xls) и вносить соответствующие изменения. Движок Shop-Script PREMIUM 1.24: Четкое ТЗ по пунктам и с картинками вышлю на e-mail. Электронные деньги или перевод.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать автоматическую серию писем.

    $50

    Сделать автоматическую серию писем. Нужно сделать автоматические письма Клиентам магазина, которые отсылаются при смене статуса заказа в админке. Так же подготовить сами письма согласно заданию. Вид+содержание. Шаблон простой. Задание ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая доработка функционала Joomla

    $50

    Добрый день! Нужна доработка Joomla 1.5 а именно Компонент PSForm и стандартная регистрация Подробнее: 1. При заполнении формы на странице с формой необходимо чтобы контактные данные (Имя фамилия указанные при регистрации уже были заполнены автоматически они должны браться ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Портал товаров и услуг

    Во сколько встанет по деньгам и по времени создать сайт Товаров и Услуг, где предприниматели могут размещать информацию о своем товаре. Функционал например как тут: http://karaganda-shop.kz но на главной странице должно быть размещение Рекомендуемых товаров ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищем программиста под Битрикс

    Ищу программиста PHP под Битрикс с почасовой оплатой. Нужно будет переделывать стандартные компоненты и/или шаблоны под Битрикс, написание обработчиков XML и т.д. От вас - возможность делать модификации на вашей локальной копии битрикса, с последующим переводом на ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla 1.5 + VirtueMart + flash (swf)

    Стоит Joomla 1.5 на ней установлен VirtueMart.Есть флешка (исходники есть от неё).Необходимо чтобы за каждый билет производился расчёт в стоимости одного евро.И чтобы VirtueMart выставлял счёт для оплаты.А так же истории оплаченных билетов по выбранным ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поддержка сайта

    Необходима поддержка существующего сайта (доработки для СЕО, дополнение страниц, внесение изменений…) + создание нового. Технологии: 1. Appache 2. PHP 3. Kohana

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад