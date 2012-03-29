Импорт-экспорт товаров в joomshoping

Для интернет магазина требуется написать модуль импорта -экспотра товаров и категорий в XML файле.

Нужен скрипт, который будет:

1) с заданной периодичностью забирать XML, парсить его и загружать товары в магазин.

2) Возможно появление новых категорий, при их появлении в XML должен создаваться соотв. раздел в магазине.

3) Если товар из XML-файла уже есть в магазине, надо проверить его на изменение цены и при необходимости изменить цену.

4) Если товар есть в магазине, но его нет в очередном XML, то надо пометить его в joomshoping как отсутствующий на складе. И наоборот, если товар имел статус 'нет на складе', но появился в очередном XML, то надо изменить статус на 'в наличии'

5) Изображения товаров получать с сайта партнера

6) Должна быть возможность при необходимости легко изменить периодичность забора XML и URL источника XML файла и картинок

С предложениями по стоимости ваших услуг писать на email: [email protected] либо в ICQ: 200977322