Импорт-экспорт товаров в joomshoping

Здравствуйте! Ищется веб-программист для работы над проектами с использованием PHP5, mysql, ООП, HTML, JavaScript (jQuery). Местоположение фрилансера: Минск - обязательное условие! Оставляйте свои заявки, спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для интернет магазина требуется написать модуль импорта -экспотра товаров и категорий в XML файле.
Нужен скрипт, который будет:
1) с заданной периодичностью забирать XML, парсить его и загружать товары в магазин.
2) Возможно появление новых категорий, при их появлении в XML должен создаваться соотв. раздел в магазине.
3) Если товар из XML-файла уже есть в магазине, надо проверить его на изменение цены и при необходимости изменить цену.
4) Если товар есть в магазине, но его нет в очередном XML, то надо пометить его в joomshoping как отсутствующий на складе. И наоборот, если товар имел статус 'нет на складе', но появился в очередном XML, то надо изменить статус на 'в наличии'
5) Изображения товаров получать с сайта партнера
6) Должна быть возможность при необходимости легко изменить периодичность забора XML и URL источника XML файла и картинок
С предложениями по стоимости ваших услуг писать на email: [email protected] либо в ICQ: 200977322
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