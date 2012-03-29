Сделать автоматическую серию писем.

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка70 просмотров
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Сделать автоматическую серию писем.

Нужно сделать автоматические письма Клиентам магазина,

которые отсылаются при смене статуса заказа в админке.

Так же подготовить сами письма согласно заданию.

Вид+содержание.

Шаблон простой.

Задание в приложении.

Движок – opencart

12 лет назад
svetomir1991
Алексей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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