Небольшая доработка функционала Joomla

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка137 просмотров
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Добрый день!

Нужна доработка Joomla 1.5 а именно Компонент PSForm и стандартная регистрация

Подробнее:

1. При заполнении формы на странице с формой необходимо чтобы контактные данные (Имя фамилия указанные при регистрации уже были заполнены автоматически они должны браться из той информации что Юзер ввел при регистрации)

2. При регистрации нужно добавить такие поля как Телефон, Город,

Адрес (Район, улица, кв., дом) в этом случае эти поля автоматически подставляются при заполнении формы

3. Пример заказа http://аtlantiс.uz/order там есть возможность добавить альтернативный адрес доставки поставив галочку...это если получится сделать то нужно добавить эту возможность

4. Личный кабинет/Персональный кабинет - для того что бы человек самостоятельно мог корректировать свои личные данные: телефон, имя, адрес - это есть в самой joomla но там нет полей телефон и адрес, город поэтому нужно добавить

Более подробно объясню выбранному исполнителю. Указывайте сроки и цены.

Joomla
12 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
BooF
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$40
1 день
Дмитрий очень хороший программист, проявил себя как профессионал в работе. Сделал все точно в срок, помог довести до ума нестандартную задачу. Очень доволен сотрудничеством. С такими людьми можно работать без малейших сомнений. Спасибо.
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