Небольшая доработка функционала Joomla

Добрый день!

Нужна доработка Joomla 1.5 а именно Компонент PSForm и стандартная регистрация

Подробнее:

1. При заполнении формы на странице с формой необходимо чтобы контактные данные (Имя фамилия указанные при регистрации уже были заполнены автоматически они должны браться из той информации что Юзер ввел при регистрации)

2. При регистрации нужно добавить такие поля как Телефон, Город,

Адрес (Район, улица, кв., дом) в этом случае эти поля автоматически подставляются при заполнении формы

3. Пример заказа http://аtlantiс.uz/order там есть возможность добавить альтернативный адрес доставки поставив галочку...это если получится сделать то нужно добавить эту возможность

4. Личный кабинет/Персональный кабинет - для того что бы человек самостоятельно мог корректировать свои личные данные: телефон, имя, адрес - это есть в самой joomla но там нет полей телефон и адрес, город поэтому нужно добавить

Более подробно объясню выбранному исполнителю. Указывайте сроки и цены.