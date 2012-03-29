Небольшая доработка функционала Joomla

Здравствуйте! Ищется веб-программист для работы над проектами с использованием PHP5, mysql, ООП, HTML, JavaScript (jQuery). Местоположение фрилансера: Минск - обязательное условие! Оставляйте свои заявки, спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужна доработка Joomla 1.5 а именно Компонент PSForm и стандартная регистрация
Подробнее:
1. При заполнении формы на странице с формой необходимо чтобы контактные данные (Имя фамилия указанные при регистрации уже были заполнены автоматически они должны браться из той информации что Юзер ввел при регистрации)
2. При регистрации нужно добавить такие поля как Телефон, Город,
Адрес (Район, улица, кв., дом) в этом случае эти поля автоматически подставляются при заполнении формы
3. Пример заказа http://аtlantiс.uz/order там есть возможность добавить альтернативный адрес доставки поставив галочку...это если получится сделать то нужно добавить эту возможность
4. Личный кабинет/Персональный кабинет - для того что бы человек самостоятельно мог корректировать свои личные данные: телефон, имя, адрес - это есть в самой joomla но там нет полей телефон и адрес, город поэтому нужно добавить
Более подробно объясню выбранному исполнителю. Указывайте сроки и цены.
- Похожие заказы
- Веб-программирование21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Требуется сравнивать цены, количество и вес в магазине с прайс-листом (xls) и вносить соответствующие изменения. Движок Shop-Script PREMIUM 1.24: Четкое ТЗ по пунктам и с картинками вышлю на e-mail. Электронные деньги или перевод.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Во сколько встанет по деньгам и по времени создать сайт Товаров и Услуг, где предприниматели могут размещать информацию о своем товаре. Функционал например как тут: http://karaganda-shop.kz но на главной странице должно быть размещение Рекомендуемых товаров ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
Ищу программиста PHP под Битрикс с почасовой оплатой. Нужно будет переделывать стандартные компоненты и/или шаблоны под Битрикс, написание обработчиков XML и т.д. От вас - возможность делать модификации на вашей локальной копии битрикса, с последующим переводом на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Стоит Joomla 1.5 на ней установлен VirtueMart.Есть флешка (исходники есть от неё).Необходимо чтобы за каждый билет производился расчёт в стоимости одного евро.И чтобы VirtueMart выставлял счёт для оплаты.А так же истории оплаченных билетов по выбранным ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Есть сайт https://s e c ure.e-kon s u l a t.gov.pl/ Нужен скрипт в виде аддона к мозилле, который будет мониторить сайт в указанной стране и городе на наличие дат. При наличии даты программа должна бронировать дату, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходима поддержка существующего сайта (доработки для СЕО, дополнение страниц, внесение изменений…) + создание нового. Технологии: 1. Appache 2. PHP 3. KohanaВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2000
Yaliti.com радио новой музыки + соцсетевые функции Только программирование. Дизайн разрабатывается другой конторой. Какие желания реализуются: 1. Никому неизвестным и малоизвестным Музыкантам — эфир и фанатов, отзывы и общение. 2. Любителям музыки — легкое и удобное прослушивание/скачивание новой бесплатной ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Необходимо разработать калькулятор на JS. Все коэффициенты дадим. Формы - в приложении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо доработать сайт seredina.ru Система управления сайтом – 1С:Битрикс. 1) В списке выбора городов должны быть прямые активные ссылки на разделы "Пользуйтесь скидками" каждого конкретного города. Например, ссылка выбора ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад