Написать парсер блога

Требуется сравнивать цены, количество и вес в магазине с прайс-листом (xls) и вносить соответствующие изменения. Движок Shop-Script PREMIUM 1.24: Четкое ТЗ по пунктам и с картинками вышлю на e-mail. Электронные деньги или перевод.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, нужен парсер для блога
Т3
Блог с которого необходимо парсить информацию покажу непосредствен исполнителю.
Парсер должен брать заголовок новости, теги, картинки заливать на сервер и если видео с VK или youtube, вместо кода плеера нужно помешать ссылку плеера в bbcode [video]http://ссылка на видео[/video]
Соответственно все записывается в базу данных, структуру таблички смогу дать.
В таблице следующие поля
title - Заголовок
story - короткая новость
full - полная новость
keywords - ключевые слова (просто текст, без ссылок)
decription - пишем title и текст из короткой новости если он есть
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