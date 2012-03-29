Sql запрос – отформатировать телефоны

Требуется исправить два шаблона сайта. Верстка готова - нужно её частично интегрировать в имеющиеся шаблоны. Верстка приложена в задаче. Так же, нужно немного подкорректировать шаблон каталога товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база телефонных номеров, порядка 2 500 000, все они представлены в разных форматах.
Требуется написать sql запрос (update), на приведение телефонов к общему виду:
1. Удаляется все кроме цифр (пробелы, скобки и т.д.)
2. Если первая цифра 7, заменяем на 8ку
3. Если первая цифра
Для форматированных телефонов, используется отдельное поле.
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