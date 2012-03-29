Установить шаблон на Webasyst (shop-script)

Требуется исправить два шаблона сайта. Верстка готова - нужно её частично интегрировать в имеющиеся шаблоны. Верстка приложена в задаче. Так же, нужно немного подкорректировать шаблон каталога товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный шаблон главной страницы, ее нужно повесить на установленный webasyst. Так же нужно переделать внешний вид категорий и других внутренних страниц.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Нужно сделать веб-интерфейс для бронирования билетов и отелей, XML API. + подключить Google Analytics.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
требуется разработать HTML плеер на базе http://videojs.com. Дизайн во вложении. Внизу должен быть список других видео - они будут передаваться вам в формате XML, как и само видео, формат с вами согласуем.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется привязать международную систему оплаты сделав реплику с конкретного сайта. Система предcтавляет cj,jq связку PayPal + UPS. Нужно сделать полную реплику. + сделать расписать алгоритм процедуры покупки за рубежом (для клиента). Последнее условие обязательное.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $25
Разработка небольшого хака на dle. Вся информация в ЛС.Завершен12 лет назад
- $100
Добрый день! Требуется сделать плагин для 3-х браузеров Opera,FF,Chrome Плагин должен реализовывать подобие функции как сейчас есть в FF: выделяешь текст на открытой странице, жмешь правую кнопку мыши в выпадающем меню 'Искать "этот текст" в Google' Только нужно сделать запрос на ...Завершен12 лет назад
Есть база телефонных номеров, порядка 2 500 000, все они представлены в разных форматах. Требуется написать sql запрос (update), на приведение телефонов к общему виду: 1. Удаляется все кроме цифр (пробелы, скобки и т.д.) 2. Если первая цифра ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет, нужен парсер для блога Т3 Блог с которого необходимо парсить информацию покажу непосредствен исполнителю. Парсер должен брать заголовок новости, теги, картинки заливать на сервер и если видео с VK или youtube, вместо кода плеера нужно помешать ...Закрыт12 лет назад
Доработка oc store, изменение дизайна сайта, оптимизация на хостинге, настройка среды и автоматизация процесса апдейта, написание вебсервиса для загрузок каталога, настройка бекапов и логированияВеб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Разработка приложения для социальной сети facebook. Необходимо разработать простенькое приложение для Фейсбука. Дизайн и контент будут предоставлены. Суть. Задача и цели приложения Это конкурс лучшей фотографии/видео разработанный одним предприятием. Конкурс будет проводится на страничке Facebook предприятия, фотографии должны загружаться ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад