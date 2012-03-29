Создать сайт

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок224 просмотра
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Аналог как здесь _kpm.univer.lutsk.ua/study-progress/index.php

Это сайт для института, нужно сделать все то же самое только для школы.

Дизайн взять(создать) простой из готовых бесплатных шаблонов что есть в сети

Дополнительно по структуре сайта: создание отчетов-графиков по успеваемости по каждому класу в разрезе предметов

12 лет назад
privatprivat
Юрий 
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов