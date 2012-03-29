Сделать несколько исправлений на сайте

1 - если искать Dry The River - в результате поиска найденные видео показывают по-другому оформленную ссылку 'Continue Reading' - ее нужно сделать такой же, как и для остальных найденных

2 - удалить кнопки рейтинга и соц. кнопки со страниц About и Contact

3 - не показывать рейтинг на странице Mixes

4 - исправить отображение рейтинга. Не нужно показывать сообщение, которое отображается сразу после голосования Vote Saved. Rating 5.0/5 . Не нужно показывать это сообщение, а только показывать рейтинг справа от звездочек рейтинга