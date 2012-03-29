Сделать несколько исправлений на сайте

Сайт chelovek-brend.ru, он действующий, хочу перевести его на джумла, но оставить тот же дизайн.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 - если искать Dry The River - в результате поиска найденные видео показывают по-другому оформленную ссылку 'Continue Reading' - ее нужно сделать такой же, как и для остальных найденных
2 - удалить кнопки рейтинга и соц. кнопки со страниц About и Contact
3 - не показывать рейтинг на странице Mixes
4 - исправить отображение рейтинга. Не нужно показывать сообщение, которое отображается сразу после голосования Vote Saved. Rating 5.0/5 . Не нужно показывать это сообщение, а только показывать рейтинг справа от звездочек рейтинга
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