Создание соцсети на базе Social Engine

Требуется создание на последней версии Social Engine социальной сети. Регистрационная анкета должна включать ФИО, место работы, учебы, выборку по интересам (их 20-25), текстовую информацию.

Речь об общении людей одной профессии, которые должны находить друг друга и общаться.

Сеть надо сделать так, чтобы потом можно было устанавливать обновления.

Стиль, дизайн, лого и пр. - определены.

Только для исполнителей с хорошим портфолио из интернет-сообществ и знающих в совершенстве движок.