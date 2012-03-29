Инсталлировать дизайн в Flash

Аналог как здесь _kpm.univer.lutsk.ua/study-progress/index.php Это сайт для института, нужно сделать все то же самое только для школы. Дизайн взять(создать) простой из готовых бесплатных шаблонов что есть в сети Дополнительно по структуре сайта: создание отчетов-графиков по успеваемости по ...