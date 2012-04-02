Подправить код магазина

$30
Веб-программированиеЗавершен1 заявка166 просмотров
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Требуется подправить встроенный функционал магазина на Webasyst, связанный с работой скидочных купонов и скидок.

Опыт работы с Webasyst обязателен.

12 лет назад
sman13
Антон 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Xazzzi
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$30
2 дня
Прекрасный специалист, профессионал в своем деле. Разобрался и сделал работу быстро и своевременно. Самые хорошие рекомендации.
С заказчиком приятно работать. Четко поставил задачу, указывал на необходимые поправки, быстро и своевременно оплатил работу. Спасибо за сотрудничество, надеюсь, не последнее.
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