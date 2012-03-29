Сайт некоммерческого фонда

Качественно сверстать статичный шаблон ( CMS желательно DLE). Дизайн легкий и логичный. Движок надо будет корректировать (можно использовать готовые решения) – добавить эелементы соц. сети (чтобы было удобнее переписываться и комментировать общие темы ) , вывести на главную счетчик зарегистрированных пользователей, настроить интеграцию с соц-сетями (чтоб оставлять комменты от аккаунтов разных соц. сетей на одной ленте), сделать вплывающие подсказки на jqery, оптимизировать работу, чтобы БД могла содержать данные о миллионах регистраций и быть стабильной. Набросок ТЗ и макеты в аттаче. Сроки: 3 апреля ночью показать сайт с набором основных функций, потом две недели на корректировки. Все ответы – в проект.