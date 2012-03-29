Переделка сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки157 просмотров
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Необходимо переделать сайт, убрав систему управления, чтобы остались только коды в текстовых файлах.

Всю информацию, картинки и ссылки необходимо сохранить в том же виде.

Соответственно оставить только нужную информацию, лишний, ошибочный код не нужен, т.е. оставить нужно только внешний вид.

www.parcet.ru/

12 лет назад
adeau
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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