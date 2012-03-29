Создать архив погоды

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки123 просмотра
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Нужно написать простенький скрипт архива погоды для тур.сайта.

Указываем нужные нам города (ссылки на города) и каждый день идет запрос на сайт метеоинфо, от туда берет информацию и сохраняет ее в базе.

На самом сайте человек переходи на отдельную страницу, выбирает 1 из 10 городов, выбирает период, за который он хочет просмотреть погоду. Так же должна отображаться текущая погода (запрос на метеоинфо каждые 3 часа).

Все более подробно раскажу в ЛС.

12 лет назад
3aaaaaa3
Фёдор 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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