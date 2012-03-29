Создать архив погоды

Нужно написать простенький скрипт архива погоды для тур.сайта.

Указываем нужные нам города (ссылки на города) и каждый день идет запрос на сайт метеоинфо, от туда берет информацию и сохраняет ее в базе.

На самом сайте человек переходи на отдельную страницу, выбирает 1 из 10 городов, выбирает период, за который он хочет просмотреть погоду. Так же должна отображаться текущая погода (запрос на метеоинфо каждые 3 часа).

Все более подробно раскажу в ЛС.