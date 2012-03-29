Требуется создать скрипт для браузера, который должен будет работать всего на одном сайте (на on-line CRM megaplan.ru) Суть его в том, что все телефонные номера, встречающиеся на сайте должны быть оснащены кнопками "Позвонить" и "Отправить СМС" Работа ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Доработки на сайте 1C Битрикс
Необходимо:
1. Доработать главную страницу сайта: разработать и разместить кнопку-баннер и добавить «Новости» на главную страницу под блок «Клиентам-Должникам», так чтобы последняя новость была видна клиентам при заходе на страницу и без необходимости прокрутки страницы вниз.
2. Добавить на главную страницу закладку «Продажа залогового имущества» + создать внутренние страницы с каталогом и поисковиком. Наполнять раздел информацией будет контент-менеджер компании.
Все доработки необходимо осуществить на трех языках: русском, украинском и английском.
Более детальное ТЗ во вложении.
Сайт создан на основе 1С:Битрикс.
Прошу вас подготовить:
1. Краткое описание вашего видения реализации этих задач, для общего понимания и возможности обосновать перед руководством (где вы предлагаете размещать кнопку-баннер, как сделать так, чтобы новости разместить на главной странице и т.п.).
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