Доработки на сайте 1C Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Бюджет по договоренности

Доработки на сайте 1C Битрикс

Необходимо:

1. Доработать главную страницу сайта: разработать и разместить кнопку-баннер и добавить «Новости» на главную страницу под блок «Клиентам-Должникам», так чтобы последняя новость была видна клиентам при заходе на страницу и без необходимости прокрутки страницы вниз.

2. Добавить на главную страницу закладку «Продажа залогового имущества» + создать внутренние страницы с каталогом и поисковиком. Наполнять раздел информацией будет контент-менеджер компании.

Все доработки необходимо осуществить на трех языках: русском, украинском и английском.

Более детальное ТЗ во вложении.

Сайт создан на основе 1С:Битрикс.

Прошу вас подготовить:

1. Краткое описание вашего видения реализации этих задач, для общего понимания и возможности обосновать перед руководством (где вы предлагаете размещать кнопку-баннер, как сделать так, чтобы новости разместить на главной странице и т.п.).

12 лет назад
s3rious1988
Алексей 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mikez
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$140
7 дней
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