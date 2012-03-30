Joomla: Починить галерею rokgallery

Веб-программированиеЗавершен2 заявки176 просмотров
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После переноса на одном из перестала работать галерея. Uncaught exception: Unserialization of filetags failed.

Нужно починить.

Нужен человек также для постоянного сотрудничества по joomla (перенос, добавление модулей, правка чужих багов). Далее - создание сайтов на той же джумле (программирование и натягивание верстки). Гибка система оплаты: Webmoney / наличными в Киеве или переводами по Украине.

Joomla
12 лет назад
EKCTPEMICT
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Быстро поправил неработающие галереи в Joomla: "Phoca Gallery" и "RokGallery". Рекомендую!
Борис четко поставил задачу, был все время на связи, участвовал в исправлении проблемы, сразу видно что человек ответственный. Мои рекомендации.
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