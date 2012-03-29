Обработчик формы + сама форма под ключ

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Обработчик формы + сама форма под ключ

задание: написать как можно более лаконичный (не универсальный, а конкретно под нужные поля) скрипт обработки формы заказа (очень желательно на perl, но можно и на php в крайнем случае). Суть - отправка данных на почту + сохранение в файл заказов под определенным номером.

Форма заказа на перевод текста. соответственно, в форме должна быть возможность добавления файла с текстом на перевод. файлы должны быть прикреплены к письму с данными формы, а также сохранены под номером заказа (NNN.doc или pdf или txt итд) в определенную папку на сервере. если файлов в заказе несколько, то имена NNN-1, NNN-2, NNN-3 итд

Также сделать в html 2 формы для обработчика - краткую и полную. Верстка не требуется, только текст и поля. Проверка в javascript заполнения обязательных полей

Краткая - Имя, e-mail, телефон (проверка заполнения одного из этих 2 полей), язык (select список), выбор перевод с языка на русский или с русского на язык, прикрепление файла, пожелания (textarea), несложная капча

развернутая - компания, имя, e-mail, телефон (обязательно минимум один из контактов), перевод с (список языков) на (список языков), прикрепеление одного или нескольких файлов, срок выполнения перевода, форма оплаты, ПРИМЕЧАНИЯ/РЕКВИЗИТЫ, несложная капча

обязательные поля - один из контактов, языки, капча (в обеих формах)

Все должно работать под ключ. Если возникнут вопросы, пишите.

Интересует цена и сроки

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
bs0105
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$80
5 дней
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