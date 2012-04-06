Сделать XML выгрузку базы товаров

Веб-программированиеЗавершен3 заявки214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать XML выгрузку базы товаров с сайта http://msk-butik.ru/ в соответствии с инструкцией (вложена). Кто сможет?

сайт на джумла 1.5

а может и не товаров... сами не знаем

12 лет назад
f1x
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sergiuc
Сергей 
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 лет назад
$60
1 день
Отлично!
Хороший заказчик. Оплата вовремя, рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Обработчик формы + сама форма под ключ

    Обработчик формы + сама форма под ключ задание: написать как можно более лаконичный (не универсальный, а конкретно под нужные поля) скрипт обработки формы заказа (очень желательно на perl, но можно и на php в крайнем случае). ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки на сайте 1C Битрикс

    Бюджет по договоренности Доработки на сайте 1C Битрикс Необходимо: 1. Доработать главную страницу сайта: разработать и разместить кнопку-баннер и добавить «Новости» на главную страницу под блок «Клиентам-Должникам», так чтобы последняя новость была ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать скрипт

    $50

    Требуется создать скрипт для браузера, который должен будет работать всего на одном сайте (на on-line CRM megaplan.ru) Суть его в том, что все телефонные номера, встречающиеся на сайте должны быть оснащены кнопками "Позвонить" и "Отправить СМС" Работа ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Joomla: Починить галерею rokgallery

    После переноса на одном из перестала работать галерея. Uncaught exception: Unserialization of filetags failed. Нужно починить. Нужен человек также для постоянного сотрудничества по joomla (перенос, добавление модулей, правка чужих багов). Далее - создание сайтов на той ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделка сайта

    Необходимо переделать сайт, убрав систему управления, чтобы остались только коды в текстовых файлах. Всю информацию, картинки и ссылки необходимо сохранить в том же виде. Соответственно оставить только нужную информацию, лишний, ошибочный код ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка формы запроса на сайте

    Требуется доработка формы запроса на сайте: http://www.tra-service.ru/trainingrequest согласно следующему ТЗ: 1. Изменить отдельные поля формы. 2. Заменить капчу на следующих страницах: http://www.tra-service.ru/purchaserequest, http://www.tra-service.ru/feedback, http://www.tra-service.ru/trainingrequest - сейчас проверочный код очень сложный, лучше что-нибудь попроще, например, такой: http://178spb.ru/kcaptcha/?r=1 3. Если ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать архив погоды

    Нужно написать простенький скрипт архива погоды для тур.сайта. Указываем нужные нам города (ссылки на города) и каждый день идет запрос на сайт метеоинфо, от туда берет информацию и сохраняет ее в базе. На самом сайте человек переходи ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Раскрывающееся меню для Webassyst

    Нужно сделать раскрывающееся меню на сайте Shop-script для древа категорий. Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки и отображался список товаров. Пример реализации тут: http://www.shpulka.by/

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад