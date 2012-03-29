Модуль для virtuemart 1.1

Для доработки магазина на Osc Vам bts требуется профессионал - php, ajax, jQuery. От исполнителя ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ PHP ! Есть работающий интернет магазин, нужно к нему прикрутить несколько дополнений и сделать правки в коде - устранить ...
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Требуется создать всплывающий модуль с формой регистрации для virtuemart 1.1
Параметры: Отображать: раз за сессию или каждый раз при обновлении страницы размещения; выбор картинки заднего фона.
Эскиз баннера в приложении.
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