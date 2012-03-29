Модуль для virtuemart 1.1

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Требуется создать всплывающий модуль с формой регистрации для virtuemart 1.1

Параметры: Отображать: раз за сессию или каждый раз при обновлении страницы размещения; выбор картинки заднего фона.

Эскиз баннера в приложении.

Virtuemart
12 лет назад
EcoSoft
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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