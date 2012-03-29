Необходимо сверстать страницу. Структура во вложении.

На странице 3 видео-ролика.

Видео запускается на всех 3-х видео одновременно и без нажатия Play (автоматически).

Видео – зацикленное (автоматические повтор).

Чтобы все 3 видео запускались одновременно – нужно сделать предварительную загрузку и только потом запуск.

Верстка страницы нужна сегодня. От Вас жду предложения по бюджету.

PS. Страница без дизайна, только видео.