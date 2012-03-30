Настроить UTM метку

подключали систему http://actionpay.ru/?ref=431 к сайту http://msk-butik.ru/.

нужно сделать следующие

""..нужно будет присвоить нам дополнительный параметр, этот же параметр вы добавляете в гугл аналитикс (лучше в Яндекс метрику). В итоге, к каждой вашей ссылке в нашей системе будет автоматически добавлен этот параметр. Тогда вы, видя этот параметр, сохраняете его в сессии пользователя, и в течение всего периода Post-Click, показываете наш пиксель после попадания посетителя на страницу достижения цели."

что это значит и что нужно сделать - не знаем. (так понимаю нужно внети какие-то изменния на сайте и в гугл аналитике). сайт на джумла 1.5.

вот еще пример:

http://n.actionpay.ru/click/3b98eaabac7320d1c75b7b5a2ef79f66/39172/132

44/subaccount и если по ней перейти видно вот что

http://chaplingames.net/?actionpay=1&subid=13244

Где actionpay=1 - наша метка и subid=13244 - номер конкретного

вебмастера, от которого переход