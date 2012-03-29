Раскрывающееся меню для Webassyst

$20
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Нужно сделать раскрывающееся меню на сайте Shop-script для древа категорий.

Т.е. меню должно разворачиваться на этой же странице без перезагрузки и отображался список товаров.

Пример реализации тут: www.shpulka.by/

Оплата по 20$ по факту. сразу-же!

12 лет назад
kyrort
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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