Обработка ИП по диапазону и перевод их в CIDR

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Есть список ИП в простом формате, нужно выделить в диапазоне адресса которые совпадают по последнему блоку 192.168.0.ХХХ и если попадаются то присвоить им соответственный диапазон CIDR формат который бы покрыл от первого до последнего вхождения + 1 разрядность выше, но не меньше /24.
Например имеем
187.195.55.245
187.198.130.28
187.198.29.69
187.2.194.43
187.20.154.19
187.204.174.242
187.204.225.239
187.210.71.52
187.210.71.53
187.210.71.54
187.22.56.47
187.35.182.232
187.40.192.23
187.44.71.77
187.66.227.27
187.66.227.227
187.79.93.247
Из них нас интересуют
187.210.71.52
187.210.71.53
187.210.71.54
187.66.227.27
187.66.227.227
Остальне ИП получают хвост /32
обрабатываем оставшиеся
187.210.71.52/30 - 1 (24
187.66.227.27/24 (24==24) => 187.66.227.27/24
В итоге получаем
187.195.55.245/32
187.198.130.28/32
187.198.29.69/32
187.2.194.43/32
187.20.154.19/32
187.204.174.242/32
187.204.225.239/32
187.210.71.52/29
187.22.56.47/32
187.35.182.232/32
187.40.192.23/32
187.44.71.77/32
187.66.227.27/24
187.79.93.247/32
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