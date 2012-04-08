Обработка ИП по диапазону и перевод их в CIDR

Веб-программированиеЗавершен4 заявки179 просмотров
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Есть список ИП в простом формате, нужно выделить в диапазоне адресса которые совпадают по последнему блоку 192.168.0.ХХХ и если попадаются то присвоить им соответственный диапазон CIDR формат который бы покрыл от первого до последнего вхождения + 1 разрядность выше, но не меньше /24.

Например имеем

187.195.55.245

187.198.130.28

187.198.29.69

187.2.194.43

187.20.154.19

187.204.174.242

187.204.225.239

187.210.71.52

187.210.71.53

187.210.71.54

187.22.56.47

187.35.182.232

187.40.192.23

187.44.71.77

187.66.227.27

187.66.227.227

187.79.93.247

Из них нас интересуют

187.210.71.52

187.210.71.53

187.210.71.54

187.66.227.27

187.66.227.227

Остальне ИП получают хвост /32

обрабатываем оставшиеся

187.210.71.52/30 - 1 (24

187.66.227.27/24 (24==24) => 187.66.227.27/24

В итоге получаем

187.195.55.245/32

187.198.130.28/32

187.198.29.69/32

187.2.194.43/32

187.20.154.19/32

187.204.174.242/32

187.204.225.239/32

187.210.71.52/29

187.22.56.47/32

187.35.182.232/32

187.40.192.23/32

187.44.71.77/32

187.66.227.27/24

187.79.93.247/32

12 лет назад
Levitt
Андрей 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dimas812
Семенюк 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
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