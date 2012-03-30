Доработка сайта на modx

Требуется обновление сайта MODx. Усовершенствование, добавление функциональности, регистрации, оплату по картам. Сайт glendo.ru

Если вы готовы к реализации проекта по усовершенствованию нашего сайта, просим Вас представить свое мнение по поводу необходимых доработок, чтобы сайт стал полноценным, современным интернет магазином с возможностью оплаты товара, новостями и т.д.. Вы профессионалы. Укажите нам на наши ошибки и недоработки. Мы рассмотрим список задач, вашу финансовую оценку проекта...