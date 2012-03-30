Необходима платформа: спортивные прогнозы

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка113 просмотров
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Здрасте.

Необходима платформа для создания и продажи спортивных прогнозов, лайв результаты

вот пример того чего хочу:

http://betteam.ru/ + http://livescore.in/

Эта платформа должна быть подключена к уже существующему сайту на CMS Joomla.

От вас жду коммерческое предложение, сроки, цены.

Просьба начинающих, не ответственных прогеров не беспокоить.

Желательное сотрдуничество со студией.

Писать сразу в скайп:

my99reality

12 лет назад
ttdot
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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