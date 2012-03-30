Необходима платформа: спортивные прогнозы

Есть список ИП в простом формате, нужно выделить в диапазоне адресса которые совпадают по последнему блоку 192.168.0.ХХХ и если попадаются то присвоить им соответственный диапазон CIDR формат который бы покрыл от первого до последнего вхождения ...
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Здрасте.
Необходима платформа для создания и продажи спортивных прогнозов, лайв результаты
вот пример того чего хочу:
http://betteam.ru/ + http://livescore.in/
Эта платформа должна быть подключена к уже существующему сайту на CMS Joomla.
От вас жду коммерческое предложение, сроки, цены.
Просьба начинающих, не ответственных прогеров не беспокоить.
Желательное сотрдуничество со студией.
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