Создать качественный инфоблок 1С-Битрикс

Требуется создать инфоблок реально качественный для индексации яндексом, пример того что мы хотим залить в этот инфоблок http://catalog.auto.ru/catalog/cars/

Требования обязательно некий дизайн вывода информации, формирование title, keywords, discription и т.д. Так же воможность импорта подобных таблиц http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/558.html