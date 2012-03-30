Создать качественный инфоблок 1С-Битрикс

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Требуется создать инфоблок реально качественный для индексации яндексом, пример того что мы хотим залить в этот инфоблок http://catalog.auto.ru/catalog/cars/

Требования обязательно некий дизайн вывода информации, формирование title, keywords, discription и т.д. Так же воможность импорта подобных таблиц http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/558.html

12 лет назад
uverst
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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