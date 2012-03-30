Доработка Modx Evo + Shopkeeper

Требуется скрипт, чтобы несколько пользователей могли редактировать, сохранять, проверять и модерировать тексты. Подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=191K76uMPy1Rp5pF6IeE8IrH8jt_vADzFOGfPYY9KLvk Желательно: Владение библиотекой анализа семантического ядра или своими наработками (подробнее для чего в ТЗ) Использование jquery Наличие опыта в проектировании интерфейсов. В первую очередь, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Задание такое:
система управления Modx Evo+Shopkeeper
- добавить на странице с подробным описанием товара:
1. Выбор размера выпадающий список(добавления размера в админке к товару)
2. Выбор цвета - изображение квадратиками (картинками. должна быть возможность добавления цвета в админке)
3. Кнопка купить и поле с выбором количества.
4. при заказе если больше 4тр, то доставка не плюсуется к сумме заказа.
всё это идет в корзину. цвет, количество с ценой. выводится в левом блоке и на странице оформления.
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