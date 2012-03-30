Доработка Modx Evo + Shopkeeper

Здравствуйте!

Задание такое:

система управления Modx Evo+Shopkeeper

- добавить на странице с подробным описанием товара:

1. Выбор размера выпадающий список(добавления размера в админке к товару)

2. Выбор цвета - изображение квадратиками (картинками. должна быть возможность добавления цвета в админке)

3. Кнопка купить и поле с выбором количества.

4. при заказе если больше 4тр, то доставка не плюсуется к сумме заказа.

всё это идет в корзину. цвет, количество с ценой. выводится в левом блоке и на странице оформления.