Разработка нового дизайна и улучш. навигации

Задание: Разработать новый дизайн сайта.

Изменить шапку (название магазина остается прежним) логотип красная бирка с натписью остается

Фон сделать чисто белым изменить под новый дизайн

Кнопки купить, подробнее и остальные

Верхнее меню контакты, доставка и остальные изменить под новый дизайн

боковое меню перечень товаров изменить под новый дизайн

Сделать вёрстку по сетке - на гл странице, каждый товар в рамке так же список брендов

Вёрстка - выровнять каталог по сетке, на одном визуальном уровне содержание колонок должно отличаться

от содержания рабочей области.

Корзина (убрать мешок с деньгами, некликабельный заголовок, показать яркую кнопку «Корзина», в корзине

показывать превью заказанных товаров)

Улучшить вид кнопки «оформить заказ»

Сделать навигацию (хлебные крошки) - строка, описывающая путь до данной страницы: Парфюмерия -> Женская

-> Christian Dior -> Christian Dior I Love Dior (например). Таким образом, посетителю удобнее будет

ориентироваться на сайте и он с большей вероятностью вернётся на одну из уже посещённых страниц, чтобы

продолжить осмотр товаров.

Фон фотографий и логотипов в каталоге брендов: белые прямоугольники неаккуратно смотрятся. Варианты:

либо оформлять все иллюстрации одинаковой формой и обводить линией, либо убирать фон фотографий, либо

сделать фон страницы белым.

Карта сайта - перенести на видное место, осветить в ней все разделы

Статьи - можно найти только через карту сайта. Следует сделать переход к статьям из раздела «Полезная

информация». Уникальность, ридабилити

При регистрации приходит письмо, шаблон которого не вызывает лояльности к магазину. В нём допущен ряд грубых ошибок:

«Здравствуйте Гречишкина Екатерина Алексеевна,

Спасибо за регистрацию на Интернет магазин Парфюмерии, косметики и аксессуаров. Ваша учетная запись создана.

Вы можете войти на GIPER-SALE.RU используя следующие данные:

Пользователь - Пароль - ... ».

После минимальной необходимой доработки текст выглядит так:

«Здравствуйте, Гречишкина Екатерина Алексеевна!

Благодарим Вас за регистрацию в Интернет магазине GIPER-SALE.RU. У нас Вы сможете приобрести парфюмерию, косметику и аксессуары по беспошлинным ценам.

Для входа на GIPER-SALE.RU используйте следующие данные:

Логин

Пароль

Желаем Вам приятных покупок!»