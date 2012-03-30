Разработка нового дизайна и улучш. навигации

Требуется скрипт, чтобы несколько пользователей могли редактировать, сохранять, проверять и модерировать тексты. Подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=191K76uMPy1Rp5pF6IeE8IrH8jt_vADzFOGfPYY9KLvk Желательно: Владение библиотекой анализа семантического ядра или своими наработками (подробнее для чего в ТЗ) Использование jquery Наличие опыта в проектировании интерфейсов. В первую очередь, нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание: Разработать новый дизайн сайта.
Изменить шапку (название магазина остается прежним) логотип красная бирка с натписью остается
Фон сделать чисто белым изменить под новый дизайн
Кнопки купить, подробнее и остальные
Верхнее меню контакты, доставка и остальные изменить под новый дизайн
боковое меню перечень товаров изменить под новый дизайн
Сделать вёрстку по сетке - на гл странице, каждый товар в рамке так же список брендов
Вёрстка - выровнять каталог по сетке, на одном визуальном уровне содержание колонок должно отличаться
от содержания рабочей области.
Корзина (убрать мешок с деньгами, некликабельный заголовок, показать яркую кнопку «Корзина», в корзине
показывать превью заказанных товаров)
Улучшить вид кнопки «оформить заказ»
Сделать навигацию (хлебные крошки) - строка, описывающая путь до данной страницы: Парфюмерия -> Женская
-> Christian Dior -> Christian Dior I Love Dior (например). Таким образом, посетителю удобнее будет
ориентироваться на сайте и он с большей вероятностью вернётся на одну из уже посещённых страниц, чтобы
продолжить осмотр товаров.
Фон фотографий и логотипов в каталоге брендов: белые прямоугольники неаккуратно смотрятся. Варианты:
либо оформлять все иллюстрации одинаковой формой и обводить линией, либо убирать фон фотографий, либо
сделать фон страницы белым.
Карта сайта - перенести на видное место, осветить в ней все разделы
Статьи - можно найти только через карту сайта. Следует сделать переход к статьям из раздела «Полезная
информация». Уникальность, ридабилити
При регистрации приходит письмо, шаблон которого не вызывает лояльности к магазину. В нём допущен ряд грубых ошибок:
«Здравствуйте Гречишкина Екатерина Алексеевна,
Спасибо за регистрацию на Интернет магазин Парфюмерии, косметики и аксессуаров. Ваша учетная запись создана.
Вы можете войти на GIPER-SALE.RU используя следующие данные:
Пользователь - Пароль - ... ».
После минимальной необходимой доработки текст выглядит так:
«Здравствуйте, Гречишкина Екатерина Алексеевна!
Благодарим Вас за регистрацию в Интернет магазине GIPER-SALE.RU. У нас Вы сможете приобрести парфюмерию, косметику и аксессуары по беспошлинным ценам.
Для входа на GIPER-SALE.RU используйте следующие данные:
Логин
Пароль
Желаем Вам приятных покупок!»
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Есть интетерактивная карта торговых помещений на джава скрипте, нужно чтобы через админку самописной цмс можно было менять названия арендаторов и объединять площади торговых точек.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходим человек, который готов написать скрипт для Shop Script. Задача: На сайте помимо Корзины появляется раздел "Отложенные товары". После того, как зарегистрированный пользователь откладывает товар, через заданный промежуток времени ему на почту приходит ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
В существующей социальной сети на 1с Битрикс необходимо разобраться в чужом коде и внести функциональные изменения. От Вас: - опыт - примерная стоимостьЗакрыт12 лет назад
Требуется разработать приложение для Вконтакте - доска объявлений. Пользователь может подать объявление о продаже товара. Необходимо разработать приложение доска объявлений для соц. сети Вконтакте. Платные функции: выделение объявления цветом, закрепление объявления вверху страницы. Стоимость и сроки. Примеры приложений http://vk.com/app2630227#/ http://vk.com/app2314775_73076 в ...Закрыт12 лет назад
Необходимо устранить ошибки в работе интернет-магазина на virtuemart. Сайт: chntown.ru. Ошибки возникают при оформлении заказа. При нажатии на кнопку "Оформить заказ" не выходит следующее окно для ввода имени пользователя и пароля. Данная ошибка возникает не ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Требуется доработать модуль для OpenCart 1.5.1.3. Работа несложная, на пару часов. Заинтересовавшиеся - оставляйте e-mail'ы - пришлю всю информацию. Спасибо.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется создать инфоблок реально качественный для индексации яндексом, пример того что мы хотим залить в этот инфоблок http://catalog.auto.ru/catalog/cars/ Требования обязательно некий дизайн вывода информации, формирование title, keywords, discription и т.д. Так же воможность импорта подобных таблиц ...Закрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо сверстать макет для Simpla cms (рип с другого сайта), а так же сделать изменения в движке. Т3 по требованию.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Добрый день! Нужен модуль flash меню для Joomla 1.5, вот здесь конкретный пример http://flashmenulabs.com/ru/ нужно чтоб было с таким же эффектом и аккордеон (раздвижное меню).Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад