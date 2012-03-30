Сайт для рисования (флеш прилож. есть) RubyOnRails

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок134 просмотра
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Есть приложение на флеш для создания рисунков.

Нужно написать с нуля цмс желательно на RubyOnRails

функционал сайта.

Создание картинок юзерами.

Личный кабинет каталог созданных юзером картинок, служба сообщений между юзерами, фид юзера. френды.

Страница просмотра картинок, комменты, модули показа похожих картинок, картинок данного юзера итд.

Общий каталог картинок, по категориям, тегам.

Главная страница несколько модулей показа картинок, по популярности, последние, итд. Топ юзеры по популярности их картинок. за неделю, месяц, за все время. итд.

бюджет до 2000 долларов.

пишите Ваш опыт работы, примеры работ, как видите реализацию.

мой скайп brndcrte

12 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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