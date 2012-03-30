Требуется скрипт, чтобы несколько пользователей могли редактировать, сохранять, проверять и модерировать тексты. Подробнее: https://docs.google.com/document/pub?id=191K76uMPy1Rp5pF6IeE8IrH8jt_vADzFOGfPYY9KLvk Желательно: Владение библиотекой анализа семантического ядра или своими наработками (подробнее для чего в ТЗ) Использование jquery Наличие опыта в проектировании интерфейсов. В первую очередь, нужно ...
Сайт для рисования (флеш прилож. есть) RubyOnRails
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть приложение на флеш для создания рисунков.
Нужно написать с нуля цмс желательно на RubyOnRails
функционал сайта.
Создание картинок юзерами.
Личный кабинет каталог созданных юзером картинок, служба сообщений между юзерами, фид юзера. френды.
Страница просмотра картинок, комменты, модули показа похожих картинок, картинок данного юзера итд.
Общий каталог картинок, по категориям, тегам.
Главная страница несколько модулей показа картинок, по популярности, последние, итд. Топ юзеры по популярности их картинок. за неделю, месяц, за все время. итд.
бюджет до 2000 долларов.
пишите Ваш опыт работы, примеры работ, как видите реализацию.
мой скайп brndcrte
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