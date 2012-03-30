Интергация сайта с платежным шлюзом банка

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Необходимо сделать программную интеграцию сайта комком.рф (на битриксе) с платежным шлюзом альфа-банка по технологии 3-D

Secure. вариант списания - стандартный.

12 лет назад
comcom
Елена 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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