Система раздачи WebMoney бонусов

Требуется web-программист для создания сайтов. ТОЛЬКО КИЕВ ! Или возможность оперативно приезжать в Киев. Разработка на базе собственной цмс (cms.webolla). Руководство проектом приветствуется. Знания php, sql, html, css, java-script среднего уровня. Оплата по часам, или по этапам работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны: скрипт раздачи WM бонусов и помощь в его прикручивании к сайту.
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