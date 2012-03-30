Требуется доработать сайт

Сайт Сайт сделал на opencart

1. Нужно разобраться почему сайт работает так медленно

2. На внутренней страницы . сделать шрифт меню одинаковый ( как на главной) Меню – для него, для нее

3.При открытые страницы для него, для нее , эксклюзив, бренды – открывался справа список брендов ( примерно как тут при клики на женскую парфюмерия и мужскую)

4.В корзине убрать Все товара, еще упрости оформление заказа убрать доставку по России.

Цены и сроки на устранение недостатков.