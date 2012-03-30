Ссылка скачивания в DLE 9.5

Я все поправил как в ТЗ, по скайпу писал будет к вечеру оплата 50 грн. и пропал. 8 дней не был на связи нигде. 09.04.2012 на телефон я позвонил, после того как сказал на счет оплаты телефон выключил. очень отрицательный человек. не имейте с ним дела...