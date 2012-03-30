Видео-блоги на LiveStreet CMS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка127 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется создать плагин видео-блогов для LiveStreet CMS.

Возможность добавления видео-публикаций:

Запись видео с веб-камеры пользователя;

Предварительный просмотр;

Публикация поста с видео.

Аналогично функции на Ютуб http://www.youtube.com/my_webcam но без лишних функций, просто запись, предварительный просмотр (перезапись), публикация.

Сохранение видео-файлов на указанный сервер и/или через API на Ютуб.

12 лет назад
ukrweb
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Скрипт-обработка формы (внешней https)

    $250

    Написание скрипта. Его задачи и функции: на сайте http://sergey-mavrodi.com/op/view_485.html есть возможность регистрации по инвайту Это обычная форма, данные передаются по https вот собственно и сама форма https://lk.sergey-mavrodi.com/forms/invite_referal_register.php/ Нужно чтобы форма была у меня на сайте, обрабатывались ответы сервера у ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавить видео плеер

    Здравствуйте. Нужно найти плагин либо другим способом найти возможность добавления видео на сайте на joomla(файлы видео находятся в там же где и joomla), что бы с результирующей HTML страницы нельзя было вытащить ссылку на видео ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Таблицы для ucoz'a

    На юкозовском сайте (php не включен) есть большое желание сделать следующее: 1. Таблица со списком участников команды (ник, форумный ник, контактная информация и др.) с возможностью добавления туда новых записей и редактирования старых не ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка модулей для Opencart

    $100

    Требуется человек, имеющий опыт работы с CMS Opencart. Работа связана с доработкой модулей (корзина, фильтр по брэндам в категориях и т.д.), а также с интеграцией нового дизайна в движок. Работа сдельная. Просьба, обращаться на имейл ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать функцию размещения отзывов на сайте

    Итак есть небольшой сайт ручной сборки: http://buyinchina.com.ua/ Нужно собрать скрипт который бы выводил отзыв на сайте, с выводом формы для написания отзыва. Ну и соответственно с возможностью редакции самих отзывов, хотя бы возможность удалить.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка сайта

    $1000

    Требуется web-программист для создания сайтов. ТОЛЬКО КИЕВ ! Или возможность оперативно приезжать в Киев. Разработка на базе собственной цмс (cms.webolla). Руководство проектом приветствуется. Знания php, sql, html, css, java-script среднего уровня. Оплата по часам, или по этапам работы.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Синхронизация интернет-магазина на Oscommerce 1С

    синхронизация с 1с сайта техзадание выложено в приложении. Напишите, пожалуйста, информацию по каждому этапу: 1) готовы ли взяться за конкретно этот этап; 2) сроки по каждому этапу; 3) стоимость по каждому этапу.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенести сайт на php/mysql

    $50

    нужен человек, который не только хорошо разбирается в пхп, но и понимает чем пхп как модуль апача отличается от cgi сайт по большому счету не трудный, но писали его программисты вовсю используя классы и интерфейсы, ...

    PHPMySQLСайт на PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт для рисования (флеш прилож. есть) RubyOnRails

    $2500

    Есть приложение на флеш для создания рисунков. Нужно написать с нуля цмс желательно на RubyOnRails функционал сайта. Создание картинок юзерами. Личный кабинет каталог созданных юзером картинок, служба сообщений между юзерами, фид юзера. френды. Страница просмотра картинок, комменты, модули ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад