Модуль фильтрации и сортировки для VirtueMart 2

Нужен модуль фильтрации для Joomla 2.5 + VirtueMart 2.0.2 по производителям и цене. Модуль должен сортировать товары (результат фильтрации) по наименованию и по цене, указывать количество товаров отображаемых на странице.

Аналог по функционалу здесь http://fotos.ua/shop/88/

То есть нужен фильтр с вариациями:

1. Фильтрация по производителю с возможность выбора производителя флажками и при этом фильтр не применяется сразу, а только после нажатия кнопки «Выбрать»

2. Фильтр по цене с указанием в соответствующих полях диапазона цен и применяется после нажатия кнопки выбрать.

3. Фильтрация по производителю с возможность выбора производителями их флажками и указанием диапазона цен, фильтр применяется после нажатия кнопки «Выбрать»

4. Фильтрация по производителю: при щелчке на ссылке производителя применяется сразу фильтр по оному, дальнейшие щелчки по другим производителям добавляют результаты фильтрации к предыдущему фильтру

5. Должна быть возможность снятия фильтра для каждого производителя независимо от способа фильтрации.

6. Сортировка по наименованию и цене

7. Выборка количества товаров на страницу, по умолчанию 30 (с возможностью выбора 15 30 60)

Количество брендов в фильтре должно быть 5 в строку, при большем количестве бренды перебрасываются на новую и т.д.

С правой стороны от бренда нужно показывать количество товаров бренда. Если будут трудности с sql-запросом, то исполнителю этот запрос будет предостаавлен.

Модуль должен иметь шаблон, шаблон должен управляться стилями. В шаблоне нужно прописывать идентификаторы стилей (css). Предпочение отдавать идентификаторам стандартных стилей Joomla + VirtueMart, если таких нету то делать свои.