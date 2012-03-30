Модуль фильтрации и сортировки для VirtueMart 2

Есть шаблон на joomla, сделанный на фреймворке gantry и к2. Нужно пофиксить название шаблона так чтобы оно поменялось на фтп и коректно работало, т.е. вместо нынешнего названия шаблона templatexxx поменять его на sitename (образно любое ...
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Нужен модуль фильтрации для Joomla 2.5 + VirtueMart 2.0.2 по производителям и цене. Модуль должен сортировать товары (результат фильтрации) по наименованию и по цене, указывать количество товаров отображаемых на странице.
Аналог по функционалу здесь http://fotos.ua/shop/88/
То есть нужен фильтр с вариациями:
1. Фильтрация по производителю с возможность выбора производителя флажками и при этом фильтр не применяется сразу, а только после нажатия кнопки «Выбрать»
2. Фильтр по цене с указанием в соответствующих полях диапазона цен и применяется после нажатия кнопки выбрать.
3. Фильтрация по производителю с возможность выбора производителями их флажками и указанием диапазона цен, фильтр применяется после нажатия кнопки «Выбрать»
4. Фильтрация по производителю: при щелчке на ссылке производителя применяется сразу фильтр по оному, дальнейшие щелчки по другим производителям добавляют результаты фильтрации к предыдущему фильтру
5. Должна быть возможность снятия фильтра для каждого производителя независимо от способа фильтрации.
6. Сортировка по наименованию и цене
7. Выборка количества товаров на страницу, по умолчанию 30 (с возможностью выбора 15 30 60)
Количество брендов в фильтре должно быть 5 в строку, при большем количестве бренды перебрасываются на новую и т.д.
С правой стороны от бренда нужно показывать количество товаров бренда. Если будут трудности с sql-запросом, то исполнителю этот запрос будет предостаавлен.
Модуль должен иметь шаблон, шаблон должен управляться стилями. В шаблоне нужно прописывать идентификаторы стилей (css). Предпочение отдавать идентификаторам стандартных стилей Joomla + VirtueMart, если таких нету то делать свои.
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