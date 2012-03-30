Добавление защиты для Wowza-сервера, срочно!

$1000
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки194 просмотра
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Для крупного веб-камсового сайта нужно сделать простую защиту против фейковых броадкастингов. В настоящий момент существует возможность подделывать видео-поток. Потребуется написать java-сервлет и сказать что нужно поменять на стороне флеша. Нужно срочно и быстро.

12 лет назад
brogi
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад