Изменить путь к сложному шаблону Joomla

Веб-программированиеЗавершен2 заявки157 просмотров
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Есть шаблон на joomla, сделанный на фреймворке gantry и к2. Нужно пофиксить название шаблона так чтобы оно поменялось на фтп и коректно работало, т.е. вместо нынешнего названия шаблона templatexxx поменять его на sitename (образно любое название, нужно название сообщу испольнителю).

Шаблон предоставлю и доступ к сайте аналогично. Пока заменя пути к шаблону вызвает падение сайта.

Joomla
12 лет назад
perseptron
Генадий 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$10
1 день
Владислав сделал все четко и быстро. А задача не из простых была, достаточно каверзная. Рад был с ним работать, с такими людьмы можно сложные задачи решать в очень сжатые сроки.
Мгновенное сотрудничество. Согласовали детали, был выслан доступ, работа была сделана и поступила мгновенная оплата. Большое спасибо Геннадию за его отношение. Надеюсь, поработаем в дальнейшем!