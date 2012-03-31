Изменить путь к сложному шаблону Joomla

Есть шаблон на joomla, сделанный на фреймворке gantry и к2. Нужно пофиксить название шаблона так чтобы оно поменялось на фтп и коректно работало, т.е. вместо нынешнего названия шаблона templatexxx поменять его на sitename (образно любое название, нужно название сообщу испольнителю).

Шаблон предоставлю и доступ к сайте аналогично. Пока заменя пути к шаблону вызвает падение сайта.