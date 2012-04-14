Сайт на Джумла

$1000
Веб-программированиеЗавершен10 заявок190 просмотров
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сверстать дизайн и поставить на движок. на сайте будет сортировка домов по нескольким параметрам, заявка с сайта, небольшая база домов

12 лет назад
webins
Максим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
EdgarV
Эдгар 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$700
10 дней
Нужно было сверстать дизайн и настроить все на джумле. Серьезный и ответственный исполнитель. Прост в общении. Дизайн нужно было сверстать пиксель в пиксель как на макете, получил прекрасную валидную, кроссбраузерную верстку, что очень порадовало) внимателен к деталям. Адекватность и профессионализм. В ходе работы возникало много вопросов, нужно было реализовывать нестандартные вещи на джумле, и появлялись новые задачи. Все это решалось и обсуждалось спокойно, без психов и выклянчивания денег за каждое изменение. Рекомендую как надежного специалиста!
Проект был нелегкий, со множеством тонкостей, с правками которые всплывали в процессе работы. Во время всей работы тесно сотрудничали с заказчиком, обсуждали каждую деталь. Очень ответственный человек, с пониманием дела. Хороший специалист, добропорядочный и очень пунктуальный заказчик, но и отличный человек!!! Рекомендую всем!