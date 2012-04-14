Сайт на Джумла

Нужно было сверстать дизайн и настроить все на джумле. Серьезный и ответственный исполнитель. Прост в общении. Дизайн нужно было сверстать пиксель в пиксель как на макете, получил прекрасную валидную, кроссбраузерную верстку, что очень порадовало) внимателен к деталям. Адекватность и профессионализм. В ходе работы возникало много вопросов, нужно было реализовывать нестандартные вещи на джумле, и появлялись новые задачи. Все это решалось и обсуждалось спокойно, без психов и выклянчивания денег за каждое изменение. Рекомендую как надежного специалиста!