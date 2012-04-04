Сверстать и натянуть на Joomla 1.5 простой шаблон

$100
Веб-программированиеЗавершен7 заявок263 просмотра
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Требуется сверстать из PSD и натянуть на Joomla простой шаблон.

По вёрстке:

- кроссбраузерность (включая IE 7 и выше).

- сайт должен будет смотреться на мониторах с разрешением минимум 1024 пикселей.

Нужна многоязычность (Joomfish, поэтому и Joomla 1.5), вывод новостей как на макете + фотогаллерею. Подробности в переписке.

В заявке указывайте сумму, опыт подобных работ и сроки.

Срок на всё максимум 2 дня, желательно 1.

Joomla
12 лет назад
Oscar_ch
Оскар 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранные исполнители
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$100
2 дня
Владислав - мастер своего дела. Настроил в соответствии с требованиями сайт, профессионально сверстал. Сделал всё чётко в оговоренные сроки. Рад буду сотрудничать в будущем.
Выражаю благодарность Оскару за отличное сотрудничество. Качественно поставленная задача — во многом определяет успех проекта. Оплата вовремя, большое спасибо. Надеюсь также поработать в дальнейшем!
osmanbekirov
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$75
2 дня
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