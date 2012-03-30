Расхлопывающийся видео-баннер

Добрый день! Для начала напишу основные требования к программисту: - опыт работы - хорошее портфолио - отзывы - позитивные взгляды на мир Основные задачи: Необходимо создать cms для управления сайтом. CMS должна уметь добавлять текст (афоризмы, цитаты) в базу. Отложенная публикация. Кэширование. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместить на моем сервере скрипт, такой что он выдает банер в любую страничку на любом сервере куда вставят его код (iframe или другой надежный механизм). при наведении на него он должен расхлопываться и выдавать доп. текст и форму подписки как на www.tvoy-startup.org/inde..., только чуть другой код формы – дам его при начале проекта.
при убирании курсора с этой странички и с банера – расхлопнутый дополнительный материал исчезает. при наведении на банер – опять появляется.
на банере размещается видео-проигрыватель youtube с видео как на www.tvoy-startup.org/inde... – которое автозапускается при открытии странички с банером. есть все элементы управления – стоп, пауза, развернуть на полный экран, регулировка звука и т.д.
Скрипт пишет в статистику доступную с веба, подневно:
- число показов баннера;
- число уникальных посетителей (уникальность определяется по cookies или IP-адресу;
- число наведений и раскрытий баннера;
- число наведений и раскрытий баннера уникальных посетителей;
- число подписок.
Фиксироваться и выводиться в страницу статистики должны также суммарные показатели по всем параметрам.
Все данные должны фиксироваться корректно, адекватно.
Размер и дизайн банера может несколько отличаться для каждого сайта, поэтому несколько копий скрипта должны работать корректно в параллель.
Ищу разработчика, который умеет делать быстро, качественно и недорого – точно знает, что его предложение обычно в плане соотношения цена-качество лучше других программистов.
Вы оценивает срок и предлагаете цену.
За выполнение вовремя – премия 20-30% от согласованной стоимости проекта. За просрочки – штраф за каждый час или день просрочки. Также согласовывается окончательный срок после которого проект уже не принимается даже со штрафом.
Я ищу разработчика, который умеет реалистично рассчитывать свои силы и делать вовремя - по его опыту это обычно получается.
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