Расхлопывающийся видео-баннер

Разместить на моем сервере скрипт, такой что он выдает банер в любую страничку на любом сервере куда вставят его код (iframe или другой надежный механизм). при наведении на него он должен расхлопываться и выдавать доп. текст и форму подписки как на www.tvoy-startup.org/inde..., только чуть другой код формы – дам его при начале проекта.

при убирании курсора с этой странички и с банера – расхлопнутый дополнительный материал исчезает. при наведении на банер – опять появляется.

на банере размещается видео-проигрыватель youtube с видео как на www.tvoy-startup.org/inde... – которое автозапускается при открытии странички с банером. есть все элементы управления – стоп, пауза, развернуть на полный экран, регулировка звука и т.д.

Скрипт пишет в статистику доступную с веба, подневно:

- число показов баннера;

- число уникальных посетителей (уникальность определяется по cookies или IP-адресу;

- число наведений и раскрытий баннера;

- число наведений и раскрытий баннера уникальных посетителей;

- число подписок.

Фиксироваться и выводиться в страницу статистики должны также суммарные показатели по всем параметрам.

Все данные должны фиксироваться корректно, адекватно.

Размер и дизайн банера может несколько отличаться для каждого сайта, поэтому несколько копий скрипта должны работать корректно в параллель.

Ищу разработчика, который умеет делать быстро, качественно и недорого – точно знает, что его предложение обычно в плане соотношения цена-качество лучше других программистов.

Вы оценивает срок и предлагаете цену.

За выполнение вовремя – премия 20-30% от согласованной стоимости проекта. За просрочки – штраф за каждый час или день просрочки. Также согласовывается окончательный срок после которого проект уже не принимается даже со штрафом.

Я ищу разработчика, который умеет реалистично рассчитывать свои силы и делать вовремя - по его опыту это обычно получается.