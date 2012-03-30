Разработка парсера на java

Разместить на моем сервере скрипт, такой что он выдает банер в любую страничку на любом сервере куда вставят его код (iframe или другой надежный механизм). при наведении на него он должен расхлопываться и выдавать доп. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется опытный разработчик на java. Нужно будет написать 3 парсера. В будущем возможно потребуются еще.
1) парсер проиндексированности страниц в Яндеск и Гугл,
2) парсер позиций сайта в выдаче Яндеск и Гугл
3) парсер страниц сайта в многопоточном режиме
Конкретное ТЗ при личном общении.
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