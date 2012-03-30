Разработка парсера на java

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки176 просмотров
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Требуется опытный разработчик на java. Нужно будет написать 3 парсера. В будущем возможно потребуются еще.

1) парсер проиндексированности страниц в Яндеск и Гугл,

2) парсер позиций сайта в выдаче Яндеск и Гугл

3) парсер страниц сайта в многопоточном режиме

Конкретное ТЗ при личном общении.

12 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
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