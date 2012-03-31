Доработать магазин на OsCommerce VamShop

Магазин сейчас лежит по адресу: http://denis0.valuehost.ru

Надо доработать:

1. Левое боковое меню каталога доработать таким образом, чтобы при клике на кнопку чуть ниже открывались текстовые ссылки с названиями подкатегорий. При клике на пункт меню мы должны попадать сначала на страницу со статьей, а уже из нее (по ссылкам из этой статьи) на страницу с самим каталогом продукции.

Т.е. цепочка: Пункт меню->Статья про этот пункт меню->каталог продукции этого пункта меню.

2. Есть структура меню:

1Окна

2Окна Fuhr

3Окна Furh простые

3Окна Fuhr золотые

2Окна Roto

Надо сделать скрытыми подкатегории третьего уровня для покупателей, но товары из них отображать. Т.е. покупатель видет только 1 и 2 категории. Нажимает на 2 категорию и ему показываются продукты всех категорий 3 по порядку заданному в админке.

3. В каталоге продукции убрать превью фотографий. Вместо прьевьюшек сделать ссылку "Фото", при клике на которую будет открываться окошко 300х300рх с фотографией товара.

Надо сделать до 16-00 1 апреля.