Скопировать сайт на wp на другой домен

$50
Веб-программированиеЗавершен6 заявок190 просмотров
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скопировать сайт на wp с одного домена на другой домен, в пределах одного хостинга.

Для переноса предоставляется доступ в админ-панель хостинга/ radiushost.ru - ISPmanager

Указывайте пожалуйста стоимость вашей работы и сроки.

Оплата - wmr/

Бюджет - до 150 wmr

12 лет назад
super-visor
Романович 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Быстро без лишних вопросов выполнил работу По оплате всё чётко, цена не выросла, после выполнения работы озвучена была сумма такая же как и в начале работ. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать с Романом. Работу оплатил сразу и как договаривались. Мои рекомендации.
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