Скопировать сайт на wp на другой домен

есть софт на нодежс. нужно его немного переделать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
скопировать сайт на wp с одного домена на другой домен, в пределах одного хостинга.
Для переноса предоставляется доступ в админ-панель хостинга/ radiushost.ru - ISPmanager
Указывайте пожалуйста стоимость вашей работы и сроки.
Оплата - wmr/
Бюджет - до 150 wmr
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