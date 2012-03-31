Создать генератор страницы "список литературы"

Нужно вот что сделать, есть сайт: http://www.4game-free.com На нем есть ФА(Файловый архив) Таблица с пунктами относящимися к определенной категории (она почти пустая сейчас) http://www.4game-free.com/index.php/the-community-files вот. Нужно что бы на сайте была страничка с помощью ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача следующая:
Существуют несколько международных форматов оформления страницы "References" - "список литературы" (последняя страница любой научной работы). эти форматы - MLA, APA, Chicago и Harvard.
необходимо создать страницу, где с использованием jquery позволить пользователю вводить информацию об источниках, и на основании этой информации генерировать doc-файл (можно rtf, но крайне нежелательно), где данные будут оформлены в выбранном пользователем ормате.
прототип формы, а также полное ТЗ с алгоритмами и теоретической информации о том, какие различия есть в форматах будет высланы избранному исполнителю.
Требования к исполнителю:
1. знание базового английского (адекватные названия переменных).
2. четкое знание работы джаваскриптов и html5. в идеале понимание jake и написания чистого, грамотного и быстрого кода.
3. ответственность и самостоятельность.
Бюджет указан за написание самой js-системы, ее отображения в виде формы ввода на сайте, с back-end использованием php для генерации страниц/формирования файла для скачивания. Ввод данных (списки типов литературы для стандартв APA/MLA/chicago/harvard и прочая рутинная работа по вводу данных) будет либо сделана нами, либо оплачена отдельно. Бюджет тоже оговаривается, аргументированно.
Заказчик - мы. Эксклюзивные права на разработку принадлежат нам, также необходим договор о неразглашении подробностей разработки/ТЗ/алгоритма. Можно публично использовать продакшн-сайт с готовой разработкой для портфолию.
*** Предложения без указания предыдущих наработок будут игнорироваться. ***
*** Веб-студии "под-ключ" будут игнорироваться. ***
В идеале это должен быть одиночка, гуру js/php, который будет готов потратить на это экслюзивно 4-6 дней своего графика.
С нашей стороны можем обеспечить дизайн и html5 верстку, после написания wireframe.
Сроки имеют значение (начало разработки сразу же после выбора исполнителя).
Возможно дальнейшее сотрудничество или постоянная работа для серъезного специалиста.
В технологиях разбираемся, испорченного телефона не будет.
Предоплата частично, в зависимости от портфолио. Метод оплаты любой. Оплату гарантируем.
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