Создать генератор страницы "список литературы"

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки385 просмотров
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Задача следующая:

Существуют несколько международных форматов оформления страницы "References" - "список литературы" (последняя страница любой научной работы). эти форматы - MLA, APA, Chicago и Harvard.

необходимо создать страницу, где с использованием jquery позволить пользователю вводить информацию об источниках, и на основании этой информации генерировать doc-файл (можно rtf, но крайне нежелательно), где данные будут оформлены в выбранном пользователем ормате.

прототип формы, а также полное ТЗ с алгоритмами и теоретической информации о том, какие различия есть в форматах будет высланы избранному исполнителю.

Требования к исполнителю:

1. знание базового английского (адекватные названия переменных).

2. четкое знание работы джаваскриптов и html5. в идеале понимание jake и написания чистого, грамотного и быстрого кода.

3. ответственность и самостоятельность.

Бюджет указан за написание самой js-системы, ее отображения в виде формы ввода на сайте, с back-end использованием php для генерации страниц/формирования файла для скачивания. Ввод данных (списки типов литературы для стандартв APA/MLA/chicago/harvard и прочая рутинная работа по вводу данных) будет либо сделана нами, либо оплачена отдельно. Бюджет тоже оговаривается, аргументированно.

Заказчик - мы. Эксклюзивные права на разработку принадлежат нам, также необходим договор о неразглашении подробностей разработки/ТЗ/алгоритма. Можно публично использовать продакшн-сайт с готовой разработкой для портфолию.

*** Предложения без указания предыдущих наработок будут игнорироваться. ***

*** Веб-студии "под-ключ" будут игнорироваться. ***

В идеале это должен быть одиночка, гуру js/php, который будет готов потратить на это экслюзивно 4-6 дней своего графика.

С нашей стороны можем обеспечить дизайн и html5 верстку, после написания wireframe.

Сроки имеют значение (начало разработки сразу же после выбора исполнителя).

Возможно дальнейшее сотрудничество или постоянная работа для серъезного специалиста.

В технологиях разбираемся, испорченного телефона не будет.

Предоплата частично, в зависимости от портфолио. Метод оплаты любой. Оплату гарантируем.

12 лет назад
insight
Андрей 
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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