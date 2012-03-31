Создать систему добавления файлов в ФА (Joomla)

Нужно вот что сделать, есть сайт: http://www.4game-free.com На нем есть ФА(Файловый архив) Таблица с пунктами относящимися к определенной категории (она почти пустая сейчас) http://www.4game-free.com/index.php/the-community-files вот. Нужно что бы на сайте была страничка с помощью которой пользователь мог добавить свой файл, без вмешивание администратора. Тоесть он заполнил нужные формы, выбрал категорию, нажал добавить и файл появился в ФА в той категории где надо.

Нужно что бы были такие формы как здесь : http://www.4game-free.com/index.php/3ds-max-weap

Название:

Путь: автоматически выставлялось не нужно было прописывать пользователем

Качество: Выбор из списка

Формат: вписывал пользователь

Автор:

Размер:

Потом создавалось голосование {mainvote} строчка

Кнопка на которою налаживалась бы ссылка которую прописывал бы автор.

Скриншот выбирался бы автором

И описание:

собственно все, мой скайп: maximum3dmax Пишите свои предложения и цены.