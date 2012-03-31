Задача следующая: Существуют несколько международных форматов оформления страницы "References" - "список литературы" (последняя страница любой научной работы). эти форматы - MLA, APA, Chicago и Harvard. необходимо создать страницу, где с использованием jquery позволить пользователю вводить информацию ...
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Всем привет,
При загрузке сайта на любой странице нужно сделать появление попапа с предложением подписаться на новости. Записать в куки и больше не показывать этот попап при дальнейшем просмотре сайта. CMS нонейм, PHP
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