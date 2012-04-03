Адаптировать модуль скрытого текста для vBulletin 4.1.5 до актуальной версии vBulletin 4.1.11 Функции модуля работают, но появляется пара багов. Площадку с vBulletin 4.1.11 предоставлю
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Здравствуйте!
Нужно сделать(доработать) скрипт парсера. Скрипт не большой и простенький!
Все подробности в ЛС или тут ICQ 59-58-2ноль
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