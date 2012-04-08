Скрипт для нумерологического расчета

Модуль Киоск уже установлен и большая част работ сделано, требуется: 1. Прикрутка к платежной системе Интеркасса 2. Доработка форм заказа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скрипт складывающий цифры даты рождения между собой до получения единственной от 1 до 9 и выводящий текст соответствующий полученной цифре. Скрипт требуется в двух вариантах, складывающий одну дату рождения и складывающий две даты, результат должен выводиться в виде отдельной страницы, CMS Joomla
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