Доработка сайта

Оптимизация и модернизация рабочего сайта архитектурной мастерской - Сайт существует более 3 лет (особенность - функция: поиск проекта по критериям - типологиям в базе проектов (проект - фото и описание)) - написан в ASP.NET 2.0 В наличие - Действующий ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт зилмет-россия.рф
Требуется:
1) Сделать нормальный объединенный поиск по статьям и каталогу
2) В фильтре упорядочить значения в порядке возрастания
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется скрипт складывающий цифры даты рождения между собой до получения единственной от 1 до 9 и выводящий текст соответствующий полученной цифре. Скрипт требуется в двух вариантах, складывающий одну дату рождения и складывающий две даты, результат ...Завершен12 лет назад
Модуль Киоск уже установлен и большая част работ сделано, требуется: 1. Прикрутка к платежной системе Интеркасса 2. Доработка форм заказаЗакрыт12 лет назад
- $50
На сайте http://www.flora.dn.ua/ некоторыми исполнителями были проведены работы по установке дополнительных модулей. Сайт работает на движке ShopCMS. Проблема заключается в том, что теперь при добавлении фоток к товару, перегрузка страницы нарушена и к этому еще ...Завершен12 лет назад
- $1000
Задание - создать полноценный интернет-магазин по продаже дисков и шин, с возможностью подбора шин под выбранные диски, а также подбора дисков под указанную модель автомобиля, исходя из технических характеристик (болты, арки). Базы данных по всем ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Всем привет, При загрузке сайта на любой странице нужно сделать появление попапа с предложением подписаться на новости. Записать в куки и больше не показывать этот попап при дальнейшем просмотре сайта. CMS нонейм, PHPВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Задача следующая: Существуют несколько международных форматов оформления страницы "References" - "список литературы" (последняя страница любой научной работы). эти форматы - MLA, APA, Chicago и Harvard. необходимо создать страницу, где с использованием jquery позволить пользователю вводить информацию ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно вот что сделать, есть сайт: http://www.4game-free.com На нем есть ФА(Файловый архив) Таблица с пунктами относящимися к определенной категории (она почти пустая сейчас) http://www.4game-free.com/index.php/the-community-files вот. Нужно что бы на сайте была страничка с помощью ...Закрыт12 лет назад
Магазин сейчас лежит по адресу: http://denis0.valuehost.ru Надо доработать: 1. Левое боковое меню каталога доработать таким образом, чтобы при клике на кнопку чуть ниже открывались текстовые ссылки с названиями подкатегорий. При клике на пункт меню мы должны попадать ...Закрыт12 лет назад
- $50
скопировать сайт на wp с одного домена на другой домен, в пределах одного хостинга. Для переноса предоставляется доступ в админ-панель хостинга/ radiushost.ru - ISPmanager Указывайте пожалуйста стоимость вашей работы и сроки. Оплата - wmr/ Бюджет - до ...Завершен12 лет назад