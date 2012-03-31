Доработка сайта

Нужно вот что сделать, есть сайт: http://www.4game-free.com На нем есть ФА(Файловый архив) Таблица с пунктами относящимися к определенной категории (она почти пустая сейчас) http://www.4game-free.com/index.php/the-community-files вот. Нужно что бы на сайте была страничка с помощью ...