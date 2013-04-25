Pavukkk

Павел Pavukkk

 
30 летУкраина/Тернополь
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Портфолио
Отзывы заказчиков
Milana88
Татьяна 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$250
7 баллов
11 лет назад
Разработка магазина на ShopScript
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
redle
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Простейший скрипт загрузки файла
Все быстро и главное качественно.
Отличный заказчик. Дал задание, хорошо объяснил что требуется, моментально оплатил.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $70
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $70
от 4 дней
нет рейтинга